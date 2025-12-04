Metroid Prime 4: Beyond: Die ersten 12 Minuten

Vielleicht haben wir jetzt eine Entscheidungshilfe für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Metroid Prime 4: Beyond" parat. Nintendo hat inzwischen nämlich die ersten zwölf Minuten aus dem Action-Adventure veröffentlicht und diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier sehen wir über zwölf Minuten lang, wie das aktuelle Abenteuer von Samus Aran beginnt. Dabei lernen wir unter anderem die Spielwelt kennen und werden in die Story eingeführt. Das Material stammt übrigens aus der Switch-2-Version von "Metroid Prime 4: Beyond".

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich bereits mit der technischen Seite der Switch-2-Fassung von "Metroid Prime 4: Beyond" beschäftigt. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint heute für Switch und Switch 2.