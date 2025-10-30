Metroid Prime 4: Beyond: Demo in Planung?

Es könnte sein, dass Nintendo die Veröffentlichung einer spielbaren Demo von "Metroid Prime 4: Beyond" plant. Zumindest wurde diesbezüglich jetzt ein erster Hinweis gesichtet, der Hoffnung macht.

So lässt sich einer Prüfung der Altersfreigabe durch die USK entnehmen, dass Nintendo offenbar an einer Demo zu "Metroid Prime 4: Beyond" werkelt .Der Mario-Konzern hat sich bisher natürlich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert oder gar nähere Details dazu verraten.

Das letzte Lebenszeichen von "Metroid Prime 4: Beyond" hatte es im September gegeben. Damals hatte man bei einer Direct-Präsentation einen neuen Trailer gezeigt und vor allem auch den Releasetermin für das Action-Adventure verraten.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint am 4. Dezember für Switch und Switch 2.