Metroid Prime 4: Beyond: Neuer Trailer

Nintendo versorgt uns mit einem frischen Trailer zu "Metroid Prime 4: Beyond". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich über eine Minute lang neue Einblicke in "Metroid Prime 4: Beyond" geboten, die Lust auf mehr machen. Dabei setzt man primär auf atmosphärische Sequenzen. Das Material trägt den Titel "Survive" und stammt aus der Switch-2-Fassung.

Erst in der vergangenen Woche wurde ein vielversprechender erster Indikator für eine baldige Demo von "Metroid Prime 4: Beyond" gesichtet. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint am 4. Dezember für Switch und Switch 2.