Nintendo spricht über Metroid-Prime-4-NPCs

Mit „Metroid Prime 4: Beyond“ kehrte die seit 2008 ruhende Shooter-Reihe auf eine Nintendo-Konsole zurück. Doch während der Titel vielerorts begeistert rauf und runter gespielt wird, tauchen im Netz vermehrt kritische Stimmen auf, die sich über die Integration der Galactic Federation Troopers ärgern. Dazu hat Nintendo jüngst Stellung bezogen.

Im Fokus der Kritik steht insbesondere der Charakter „Myles MacKenzie“, der in „Metroid Prime 4: Beyond“ die Rolle des quirky Sidekicks übernimmt und auf humorvolle, teils auch tollpatschige Weise Samus’ Waffenarsenal erweitert. Genau das stösst bei einigen Fans sauer auf — weshalb sich Nintendo nun gegenüber den Kollegen von Famitsu veranlasst sah, diesbezüglich Stellung zu beziehen.

"Um das zu erreichen, verlegen wir ausserdem die Soldaten der Galaktischen Föderation nach Planet Viewros (das wird im Finale Sinn ergeben). Das war der erste Schritt; anschliessend ging es darum, wie sich die Soldaten im Spiel verhalten sollten, damit ihr Auftreten glaubwürdig wirkt. Anstatt einzelne Spielelemente festzulegen, konzentrierten wir uns stattdessen auf die KI der NPCs und darauf, wie sie sich in Zwischensequenzen usw. verhalten — und darüber wollten wir beim Spieler ein bestimmtes Gefühl hervorrufen.

Zum Beispiel: Statt bewusst eine bestimmte Eskortmission zu planen oder darüber nachzudenken, wie man Gelegenheitsspieler abholt, möchten wir, dass der Spieler ganz natürlich denkt: ‚Diese Figur ist ein echter Feigling und kann nicht kämpfen — also muss ich sie beschützen.‘“