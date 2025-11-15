Nintendo zeigt Gameplay zu Metroid Prime 4

Nachdem wir bereits etwas Gameplay zu "Metroid Prime 4" erhaschen konnten, wird das Gameplay nun in all seinen Elementen aufgeschlüsselt. In über siebeneinhalb Minuten zeigt Nintendo uns einen ausführlichen Einblick auf das neue "Metroid Prime", welches für den 04. Dezember angesetzt ist und dann für Switch und Switch 2 erscheinen wird. Hier seht ihr das aktuelle Video:

In dem Video lernen wir Samus psychische Fähigkeiten kennen, die ihr durch einen violetten Edelstein auf ihrer Stirn verliehen werden. So kann sie beispielsweise Schüsse mit ihrer Willenskraft lenken. Mit Sylux als Hauptgegner können wir uns auch auf die Rückkehr der Galactic Federation Troopers freuen.

In einem zweiten Video gibt es weiteres Gameplay, welches von der Website Game Informer zur Verfügung gestellt wird. Darin wird deutlich, dass die Maussteuerung auf der Switch 2-Version funktioniert. Auch wird bestätigt, dass "Metroid Prime 4" HDR und einen 120-Hz-Leistungsmodus unterstützt.

