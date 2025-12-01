Metroid Prime 4: Beyond mit mehreren Schwierigkeitsgraden

Nintendo hat jetzt erklärt, dass "Metroid Prime 4: Beyond" mehrere Schwierigkeitsgrade bieten wird. Ausserdem sind zahlreiche Einstellungsoptionen an Bord.

So stehen zu Beginn von "Metroid Prime 4: Beyond" die Schwierigkeitsgrade "Casual" und "Normal" bereit. Wer die Kampagne auf "Normal" erfolgreiche beendet, schaltet die "Hard"-Variante frei. "Casual" reduziert die Trefferpunkte der Gegner und den erlittenen Schaden. Beide Einstiege bieten an den Speicherpunkten die automatische Auffüllung von Energie und Munition.

Ausserdem integriert Nintendo zahlreiche Anpassungsmöglichkeiten. Steuerungssensitivität, freies Zielen, Gyrofunktionen und Mausreaktionsgeschwindigkeit lassen sich etwa verändern. Weitere Einstellungen betreffen dann die Untertitel, Visorbewegungen, Helligkeit sowie getrennte Lautstärkeregelungen für Stimmen, Musik und Geräusche. Somit kann sich jeder Spieler den Titel nach seinen individuellen Wünschen anpassen.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint am 4. Dezember für Switch und Switch 2.