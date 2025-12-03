Metroid Prime 4: Beyond: Technik-Analyse zur Switch-2-Version

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite der Switch-2-Fassung von "Metroid Prime 4: Beyond" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier widmet man sich über 20 Minuten lang der Technik von "Metroid Prime 4: Beyond" auf der Switch 2. Dabei attestiert man den Entwicklern eine sehr gute Arbeit und lobt sowohl den 60 Hertz- als auch den 120 Hertz-Modus. Die HDR-Effekte werden ebenfalls positiv hervorgehoben.

Erst vorgestern hatte Nintendo enthüllt, dass "Metroid Prime 4: Beyond" insgesamt drei Schwierigkeitsgrade und viele Einstellungsoptionen bieten wird. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint morgen für Switch und Switch 2.