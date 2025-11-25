Metroid Prime 4: Beyond: Neuer Trailer

Nach langer Wartezeit können wir nächste Woche endlich selbst in die Welt von "Metroid Prime 4: Beyond" eintauchen. Nintendo hat jetzt einen weiteren Trailer zu dem Titel veröffentlicht.

Besagter Trailer zu "Metroid Prime 4: Beyond" trägt den Titel "Überleben" und bietet uns über eine Minute lang packende und flott zusammengeschnittene In-Game-Sequenzen. Die akustische Seite ist ebenfalls nicht zu verachten, aber das sind wir von der Reihe ja nicht anders gewohnt.

Bereits vorletzte Woche hatte Nintendo umfangreiches Material aus "Metroid Prime 4: Beyond" veröffentlicht. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Metroid Prime 4: Beyond" erscheint am 4. Dezember für Switch und Switch 2.