Metroid Prime 4: Beyond: Atmosphärischer Auszeichnungstrailer

Nintendo hat einen schicken Auszeichnungstrailer zu "Metroid Prime 4: Beyond" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier nämlich 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse zu "Metroid Prime 4: Beyond" geboten. Ein Zitat aus unserem Test ist übrigens auch enthalten. Man erklärt also kurz, knapp und präzise, was das jüngste Abenteuer von Samus Aran ausmacht.

Simultan zum Launch von "Metroid Prime 4: Beyond" waren bereits die ersten zwölf Minuten aus dem Speil veröffentlicht worden. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Metroid Prime 4: Beyond" erschien am 4. Dezember für Switch und Switch 2.