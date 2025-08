Wird Metroid Prime 4: Beyond verschoben?

Aktuell haben Spekulationen über eine Releaseverschiebung von "Metroid Prime 4: Beyond" wieder Hochkonjunktur. Wir geben eine Wasserstandsmeldung ab.

Wir erinnern uns: Bereits bei der grossen Vorstellung der Switch 2 im April hatten viele auf ein Releasedatum für "Metroid Prime 4: Beyond" gehofft, was dann aber nicht geschah. Auch im Juni, als die Hybridkonsole schliesslich erschien, tat sich diesbezüglich nichts. Jetzt zirkuliert wieder das Gerücht über eine Verschiebung des Erscheinungstermins ins nächste Jahr.

Nintendo sagt dazu weiterhin von offizieller Seite aus nur, dass "Metroid Prime 4: Beyond" noch in diesem Jahr verfügbar sein wird. Und einen echten Kracher für das Weihnachtsgeschäft hat man bisher auch noch nicht in Aussicht gestellt, sodass das neue Abenteuer von Samus Aran eine willkommene Bereicherung für das Portfolio von Switch und Switch 2 wäre.

Nach über acht Jahren Entwicklungszeit und einem kompletten Neustart der Konzipierung im Jahr 2019 treibt die diesbezügliche Sehnsucht der Fans mitunter seltsame Blüten. So war in einer Londoner U-Bahn-Station sogar schon auf einem Werbeplakat zu lesen, dass "Metroid Prime 4: Beyond" bereits erschienen ist, aber das wurde schnell wieder geändert.

Was denkt ihr: Wird "Metroid Prime 4: Beyond" noch in diesem Jar veröffentlicht oder doch auf 2026 verschoben?