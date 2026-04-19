Weitere Entlassungen beim Metroid Prime Remastered Entwickler

Das US-Studio Iron Galaxy, das unter anderem an "Metroid Prime Remastered" mitgearbeitet hat, hat eine weitere Entlassungsrunde angekündigt. Laut offizieller Mitteilung reduziert das Unternehmen erneut seine Mitarbeiterzahl, um sich an die aktuellen Marktbedingungen der Spielebranche anzupassen.

Wie viele Beschäftigte betroffen sind, wurde dieses Mal nicht konkret genannt. Berichte gehen jedoch davon aus, dass es sich um eine grössere Massnahme handelt – möglicherweise mit bis zu rund 90 betroffenen Stellen. Bereits 2025 hatte das Studio zuvor 66 Mitarbeitende entlassen, damals ebenfalls zur langfristigen Stabilisierung des Unternehmens.

Iron Galaxy begründet die Entscheidung mit strukturellen Veränderungen in der Branche, die man inzwischen als dauerhaft einschätzt. In einer Stellungnahme erklärte das Studio, die Teamgrösse sei unter den aktuellen Bedingungen nicht mehr tragfähig gewesen und eine Anpassung daher notwendig.

Das Unternehmen ist vor allem als Support- und Portierungsstudio bekannt und arbeitete in der Vergangenheit an Projekten wie "Metroid Prime Remastered", PC-Versionen von Naughty-Dog-Titeln sowie Serien wie "Killer Instinct" und "Tony Hawk’s Pro Skater". Trotz der aktuellen Einschnitte will Iron Galaxy seine Arbeit an externen Projekten fortsetzen.