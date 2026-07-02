Metroid Ravenous für Switch 2 in der Mache?

Offenbar arbeitet Nintendo aktuell an einem Projekt namens "Metroid Ravenous". Zumindest wurde jetzt ein erstes Indiz dafür gesichtet.

So geht aus einem Eintrag des "Ministerio da Justiça e Segurança Pública" in Brasilien hervor, dass Nintendo momentan an "Metroid Ravenous" werkelt. Um was sich dabei genau handelt, ist unklar, aber wir können ja einfach mal auf einen neuen Teil der zugehörigen Reihe hoffen.

Der jüngste Ableger der "Metroid"-Reihe war bekanntlich "Metroid Prime 4: Beyond". Unseren damaligen Test des Spiels könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Metroid Prime 4: Beyond" erschien am 4. Dezember 2025 für Switch und Switch 2.