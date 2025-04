Erster Trailer zu Mewgenics

"Mewgenics" wurde bereits erstmals im Jahr 2012 angekündigt. Jetzt hat Entwickler Edmund McMillen, dem wir unter anderem auch "The Binding of Isaac" verdanken, den ersten Trailer dazu veröffentlicht. Diesen wolle wir euch natürlich nicht vorenthalte.

Hier wird uns "Mewgenics" über dreieinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Neben allerlei Katzen-Charme bekommen wir dadurch auch eine vage Idee, was spielerisch davon zu erwarten ist. McMillen deutet zudem an, dass es bald Neuigkeiten zu einem Releasetermin geben könnte.

In "Mewgenics" verbessern wir unser Team, während wir uns immer weiter von unserem Zuhause entfernen, sammeln einzigartige Gegenstände, besiegen epische Bosse, erhalten Mutationen und kehren nach Hause zurück, um uns fortzupflanzen und unsere Blutlinie zu erweitern - in dieser rundenbasierten, roguelikeartigen Simulation über Katzen. Nicht nur Genrefreunde und Katzenliebhaber sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Mewgenics" ist für den PC in Entwicklung.