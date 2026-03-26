Mewgenics für Switch 2 und PS5

„Mewgenics“ könnte bald auch auf Konsolen erscheinen. Hinweise aus Entwicklerkreisen deuten darauf hin, dass Versionen für die Nintendo Switch 2 sowie die PlayStation 5 in Arbeit sind.

Auslöser der Spekulationen sind Aussagen von Edmund McMillen sowie ein Social-Media-Post von Tyrone Rodriguez, der offenbar PS5-Gameplay zeigt. Eine offizielle Ankündigung steht allerdings noch aus.

Das Taktik-Roguelike „Mewgenics“ erschien im Februar 2026 für PC und konnte schnell Aufmerksamkeit sammeln. Die Mischung aus rundenbasierter Strategie, Rogue-lite-Elementen und ungewöhnlicher Katzenzucht macht den Titel zu einem potenziellen Kandidaten für weitere Plattformen.

Sollten sich die Hinweise bestätigen, dürfte eine Konsolen-Version nur der nächste logische Schritt sein – konkrete Details zu Release-Zeitraum oder weiteren Plattformen stehen derzeit aber noch aus.