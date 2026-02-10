Mewgenics: Umfangreiches Gameplay

Für eventuell noch unentschlossene Käufer von "Mewgenics" haben jetzt vielleicht Hilfe parat. So wurden die ersten 28 Minuten aus dem Spiel veröffentlicht.

Hier werden wir etwa in die Spielwelt von "Mewgenics" eingeführt und bekommen auch das Gameplay-Grundgerüst erklärt. Einzelne Charaktere des taktischen Roguelikes lernen wir ebenfalls kennen. Ausserdem können wir dem Soundtrack lauschen, der wunderbar dazu passt.

Wir konnten "Mewgenics" bereits genauer unter die Lupe nehmen. Unseren ausführlichen Test könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Mewgenics" erscheint heute für den PC.