Mewgenics kommt auch für Konsole

Nach dem erfolgreichen Verkaufsstart von "Mewgenics" scheinen sich weitere Türen für den Titel zu öffnen. Nun hat dessen Mitschöpfer Edmund McMillen einen diesbezüglichen Ausblick gewährt.

So bestätigt McMillen zunächst einmal, dass sich Konsolenumsetzungen von "Mewgenics" bereits in Entwicklung befinden. Konkrete Plattformen oder ein Zeitfenster für einen Release nannte er zwar nicht, machte aber klar, dass der Titel für mehrere verschiedene Daddelkisten verfügbar sein wird.

Zudem wurde bekannt, dass schon Erweiterungen für "Mewgenics" in der Mache sind. Diese werden aber offenbar nicht gratis sein, da ein grösseres Team ausgiebig damit beschäftigt ist.

"Mewgenics" erschien am 10. Februar für den PC.