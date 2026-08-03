Mexican Ninja hat einen Termin

Publisher Amber Studio und Entwickler Madbricks geben einen Erscheinungstermin für "Mexican Ninja" bekannt. Demnach müssen wir uns diesbezüglich gar nicht mehr lange gedulden.

Konkret wird "Mexican Ninja" ab 20. August verfügbar sein. Die Plattformen standen ja mit PS5, Xbox Series X und dem PC schon länger fest. Weitere Versionen, etwa für die beiden Switch-Konsolen, sind offenbar nicht angedacht, aber wie wir ja aus der Vergangenheit wissen, kann sich das auch sehr schnell ändern.

Einen neuen Gameplay-Trailer zu "Mexican Ninja" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser gefällt mit flotten Spielsequenzen und macht Lust auf mehr.

"Mexican Ninja" war im Juni 2025 angekündigt worden.