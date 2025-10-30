Konami veröffentlicht heute “Fox Hunt”, einen brandneuen Online-Multiplayer-Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater". “Fox Hunt” führt euch in das ikonische Dschungel-Setting, wo ihr die typischen Tarn- und Überlebenstechniken einsetzen müsst.

Survival-Sicherung

Die legendären Kerotan-Frösche bleiben auch in diesem spannenden Modus schwer zu finden. Ihr findet und sichert mehr versteckte Frösche als eure Gegner, um den Sieg zu erringen. Im Laufe des Matches nimmt ihre Zahl ab, was zu intensiven Auseinandersetzungen mit feindlichen Agenten führt.

Survival-Eindringen

Ein verdeckter Einsatz, bei dem Agenten Tarn- und Überlebenstechniken in festgelegten Zonen einsetzen müssen, um mehrere Phasen zu durchlaufen. Mit fortschreitender Zeit werden die Areale kleiner, sodass Tarnung und Positionierung entscheidend für den Sieg werden. Jeder Spieler ist mit einem „AT-CAMO“-Anzug ausgestattet, um fortschrittliche Tarntaktiken anzuwenden. Ihr könnt so eure Tarnmuster blitzschnell an das Gelände anpassen. Agenten erhalten ausserdem die Fähigkeit „Naked Sense“, mit der sie Gegner und Gegenstände besser aufspüren können.