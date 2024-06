Frischer Trailer zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Beim Xbox Games Showcase wurde auch ein neuer Trailer zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" gezeigt. Diesen wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier werden uns gut zwei Minuten lang frische Einblicke in "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" geboten. Dabei sollten sich vor allem Spieler der Ursprungsversion sofort heimisch fühlen, wobei noch nicht ganz klar ist, welche neuen Inhalte das Remake bieten wird. Deutlich schicker aussehen als damals tut es auf jeden Fall jetzt schonmal.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.