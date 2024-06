Neue Informationen zum Grafikfilter von Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Bereits gestern konnten wir vermelden, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" über einen Grafikfilter verfügen wird, der dafür sorgt, dass Snakes Dschungelabenteuer auf Wunsch der PS2-Vorlage sehr ähnlich sieht. Heute hat Konami weitere Informationen dazu verraten.

So wird es möglich sein, den Grafikfilter von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" sowohl mit der modernen als auch mit der klassischen Controllerbelegung zu verwenden. Theoretisch könnte der Titel also wie noch im Jahr 2005 aussehen und sich gleichzeitig wie in der heutigen Zeit üblich steuern.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.