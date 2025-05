Konami hat mittlerweile das Intro von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" veröffentlicht. Dieses sollte ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden wir nämlich über drei Minuten lang mit atmosphärischen Sequenzen auf die Story von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" eingestimmt. Der zugehörige Soundtrack geht ebenfalls nicht so schnell aus dem Ohr.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.