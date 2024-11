Klare Zielgruppe für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Konami hat jetzt erklärt, welche Zielgruppe man für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" hauptsächlich im Blick hat. Produzent Noriaki Okamura hat dabei klare Vorstellungen.

Demnach möchte man mit "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", so Okamura, hauptsächlich eine jüngere Generation ansprechen, welche die Serie bisher vielleicht noch nicht kennt. Generell soll die DNA von Solid Snake damit in künftigen Generationen weiterleben können.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.