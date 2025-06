Livestream zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater & Silent Hill f angekündigt

Konami hat einen Livestream zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" und "Silent Hill f" in Aussicht gestellt. Inhaltliche Informationen dazu gibt es auch schon.

Besagter Livestream zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" und "Silent Hill f" wird am 12. Juni, also übermorgen, ab 15 Uhr auf den üblichen Kanälen ausgestrahlt. In diesem Kontext sollen die kreativen Köpfe hinter beiden Titeln insgesamt rund 37 Minuten lang zu Wort kommen. Da gleichzeitig auch "mehr" versprochen wird, könnten danach vielleicht auch spielbare Demos zu beiden Titeln verfügbar sein - träumen ist ja bekanntlich erlaubt, oder?

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.

Bei "Silent Hill f" handelt es sich um eine komplett neue Geschichte, die im Japan der Sechziger Jahre angesiedelt ist und eine schöne, aber auch erschreckende Welt zeigt. Die Story stammt dabei vom japanischen Schriftsteller Ryukishi07, welcher für seine Visual Novels, die sich mit Mordfällen, psychologischem und übernatürlichem Horror beschäftigen, bekannt ist. Der Soundtrack kommt unter anderem wieder von Langzeitkomponist Akira Yamaoka.

"Silent Hill f" wird am 25. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht.