Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit neuen Aufnahmen

Mittlerweile haben mehrere Synchronsprecher des Originals bestätigt, dass sie auch für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" Aufnahmen gemacht haben. Welche Inhalte oder Dialoge die zusätzlichen Aufnahmen genau umfassen, ist dagegen noch unklar.

Konkret hat Jim Piddock, der im Original die Rolle von Major Zero sprach, mittlerweile bestätigt, dass er neue Aufnahmen für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" gemacht hat. Auch Lori Alan, welche im Original "The Boss" verkörperte, ist wieder für neue Aufnahmen im Remake dabei.

David Hayter, die ikonische Stimme von Solid Snake und Big Boss, gab zudem kürzlich bekannt, dass er für ein neues Projekt als Big Boss zurückkehrt. Dies wird sehr wahrscheinlich auch mit "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" in Verbindung stehen.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.