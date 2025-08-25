Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Comeback eines versteckten Minispiels

Wir wissen schon länger, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" in Form von "Fox Hunt" bald auch um einen Online Battle Modus ergänzt wird. Jetzt wurde jedoch auch bekannt, dass ein ehemals verstecktes Minispiel darin ebenfalls sein Comeback feiert.

Hierbei handelt es sich um "Guy Savage". Besagte Demo war im Original als Easter Egg enthalten und bot ein kurzes Hack-and-Slay-Erlebnis. Verantwortlich für die damalige Umsetzung war Konami-Entwickler Shuyo Murata, welcher später auch an "Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots" mitwirkte. Die neue Version entstand bei PlatinumGames.

Eigentlich sollte an dieser Stelle ein Spiel aus der "Gradius"-Reihe implementiert werden, Director Hideo Kojima entschied sich damals aber für eine eigenständige Kreation. Die Demo diente ausserdem als Machbarkeitsstudie für ein komplettes Spiel, das dann jedoch nie realisiert wurde.

Im Remake lässt sich das Minispiel nun auf zwei Wegen freischalten: Entweder nach Abschluss der Kampagne auf einer beliebigen Schwierigkeitsstufe oder durch einen speziellen Spielstand nach der Szene in Groznyj Grad. Beim erneuten Laden wird das Zusatzspiel dadurch automatisch aktiviert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.