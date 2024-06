Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit Grafikfilter

Produzent Noriaki Okamura hat jetzt offiziell bestätigt, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" auch einen Grafikfilter bieten wird. Dieser hat eine ganz bestimmte Funktion.

Besagter Grafikfilter für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" dient nämlich dazu, das Action-Adventure seiner Ursprungsversion relativ ähnlich sehen zu lassen. Diese wurde in Europa ursprünglich am 4. März 2005 für die PS2 veröffentlicht.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.