Metal Gear Solid Delta: Snake Eater inklusive Online-Modus

Konami hat gestern ebenfalls angekündigt, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" einen Online-Modus bieten wird. Er hört auf den Namen "Fox Hunt".

Besagter Online-Modus in "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" soll sich deutlich vom früheren "Metal Gear Online" unterscheiden und ein eigenständiges Erlebnis bieten. Wie der Modus-Director Yu Sahara mitteilte, liegt der Fokus weniger auf klassischen Schusswechseln, sondern vielmehr auf Tarnung, Überleben und dem Wechselspiel aus Verstecken und Entdecken - in Anlehnung an einige zentrale Elemente der Hauptkampagne.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.