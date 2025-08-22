Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Launchtrailer ist früh dran

Konami hat bereits den Launchtrailer zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" veröffentlicht. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier zeigt man uns nämlich über zwei Minuten lang, was von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" zu erwarten ist. Dabei werden vor allem packende Story-Sequenzen geboten, die Lust auf mehr machen. Dadurch sind wir bereits jetzt bestens auf den Release in der nächsten Woche vorbereitet.

Wie wir bereits seit letzter Woche wissen, wird "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" irgendwann im Herbst mit dem Online-Modus "Fox Hunt" ergänzt. Dieser wird jedoch leider kein Crossplay unterstützen.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.