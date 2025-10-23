Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Offizieller Auszeichnungstrailer

Konami hat inzwischen auch den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier etwas mehr als eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und den Stimmen der Fachpresse geboten. Ausserdem können wir dem Main Theme von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" lauschen.

Wir kennen bereits seit September den Termin für den Online-Modus von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater". Demnach wird "Fox Hunt", so dessen Name, ab 30. Oktober verfügbar sein.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erschien am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.