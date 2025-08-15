Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Online Battle Modus ohne Crossplay

Konami hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass der Online Battle Modus von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" leider kein Crossplay bieten wird. Erst kürzlich hatte man ja ei ungefähres Releasefenster für diesen verkündet.

Leider erklärt Konami gleichzeitig nicht, warum der Online Battle Modus von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" nicht über Crossplay verfügen wird. Allgemein war diese Einschränkung aber erwartet worden. Somit sind jegliche Duelle darin lediglich im Ökosystem der eigenen Plattform möglich.

Bereits seit letzter Woche wissen wir, dass "Fox Hunt", so der Name des Online Battle Modus von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", irgendwann im Herbst ergänzt wird. Schon im Juni hatte man uns einen ausführlichen Blick darauf gewährt.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.