Metal Gear Solid Delta: Snake Eater mit Originalvertonung

Bisher herrschte Unklarheit darüber, was Konami denn genau damit meinte, als sie sagten, dass in "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" nichts an der Vertonung geändert werde. Dies wurde jetzt vom Unternehmen erklärt.

Demnach wird "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" laut eines Artikels von The Verge tatsächlich ganz einfach auf die Originalvertonung aus "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" zurückgreifen und die Sprecher von damals nicht noch einmal antanzen lassen. Capcom war etwa beim kürzlichen "Resident Evil 4 Remake" einen anderen Weg gegangen und hatte eine komplette Neuvertonung hinzugefügt.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.