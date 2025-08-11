Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Releasefenster für den Online-Modus

Bereits seit Juni wissen wir, dass bei Konami ein Online-Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" in Planung ist. Jetzt gibt es auch ein Releasefenster dafür.

Demnach wird der Online-Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" irgendwann im Herbst verfügbar sein. Dieser hört bekanntlich auf den Namen "Fox Hunt".

Besagter Online-Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" soll sich deutlich vom früheren "Metal Gear Online" unterscheiden und ein eigenständiges Erlebnis bieten. Wie der Modus-Director Yu Sahara mitteilt, liegt der Fokus darin weniger auf klassischen Schusswechseln, sondern, in Anlehnung an zentrale Elemente der Hauptkampagne, auf Tarnung, Überleben und dem Wechselspiel aus Verstecken und Entdecken.

Man will damit ein Online-Erlebnis schaffen, welches den typischen Stealth-Charakter der "Metal Gear"-Reihe modern interpretiert. Zwar greift der Titel dabei auf zentrale Elemente des klassischen Tarn-Gameplays der Serie zurück, wurde jedoch speziell für die heutigen Anforderungen an Online-Spiele konzipiert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erscheint am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.