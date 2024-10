Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Schwierigkeit wird der Controllerbelegung angepasst

Die Produzenten Noriaki Okamura und Yuji Korekado haben jetzt Neuigkeiten zu "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" verraten. So erfahren wir etwa, dass der Schwierigkeitsgrad der Controllerbelegung angepasst wird.

So habe man herausgefunden, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" mit der klassischen Controllerbelegung und der Top-Down-Perspektive aus dem Original deutlich schwerer zu spielen sei. Die später ergänzte Third-Person-Perspektive und die moderne Belegung machten den Titel dagegen leichter, da man dadurch deutlich mehr Übersicht hätte. Folglich könne der Spieler auch nicht mehr die Controllerbelegung ändern, wenn er einmal damit begonnen hätte.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber aktuell unterminiert.