Metal Gear Solid Delta: Snake Eater: Termin für den Online Battle Modus

Konami hat einen konkreten Start-Termin für den Online Battle Modus von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" verkündet. Demnach geht dieser noch im Oktober an den Start.

Konkret wird Fox Hunt, so der Name des Online Battle Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", ab 30. Oktober verfügbar sein. Ungeduldige Naturen können sich den Wecker für zwei Uhr nachts stellen.

Der Online-Modus für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" soll sich deutlich vom früheren "Metal Gear Online" unterscheiden und ein eigenständiges Erlebnis bieten. Der Fokus liegt darin weniger auf klassischen Schusswechseln, sondern, in Anlehnung an zentrale Elemente der Hauptkampagne, auf Tarnung, Überleben und dem Wechselspiel aus Verstecken und Entdecken.

Man will damit ein Online-Erlebnis schaffen, das den typischen Stealth-Charakter der "Metal Gear"-Reihe modern interpretiert. Zwar greift der Titel dabei auf zentrale Elemente des klassischen Tarn-Gameplays der Serie zurück, wurde aber speziell für die heutigen Anforderungen an Online-Spiele konzipiert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erschien am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.