Metal Gear Solid Delta: Snake Eater terminiert

Während des gestrigen State of Play wurde auch ein Releasetermin für "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" verkündet. Dadurch bestätigte sich ein vorheriger Leak.

Demnach ist "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" tatsächlich ab dem 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Besagtes Datum war zuvor bereits dem PlayStation Store und einem vermeintlich durchgesickerten Release Date Trailer zu entnehmen.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.