Releasetermin für Metal Gear Solid Delta: Snake Eater bekannt?

Offenbar ist der Erscheinungstermin von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" mittlerweile durchgesickert. Dafür verantwortlich ist eine entsprechende Angabe im PlayStation Store.

Dort ist nämlich zu lesen, dass "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" am 28. August erscheint. Konami hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, aber dies könnt sich ja etwa im Rahmen eines State of Play in der nächsten Woche ändern. Besagte Präsentation ist zwar noch nicht offiziell angekündigt, schwirrt aber konstant durch die Gerüchteküche.

Bei "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" handelt es sich, wie der Name bereits vermuten lässt, um ein Remake von "Metal Gear Solid 3: Snake Eater". Die Entstehungsgeschichte von Big Boss wird somit einer neuen Generation zugänglich gemacht, die Zeuge wird, wie seine Legende in der Operation Snake Eater geschmiedet wurde. Im Remake werden die originalen Synchronstimmen, die Handlung sowie die umfangreichen Funktionen des Überlebenskampfs in rauer Umgebung mit beeindruckender Grafik und Sound kombiniert.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung,