Technik-Analyse zu Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" beschäftigt. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" über 13 Minuten lang analysiert und dabei sogar der jüngste Patch (Version 1.12) berücksichtigt. Am Ende liegt hier, etwas überraschend, die Xbox Series X vorne und übertrifft teilweise sogar die PlayStation 5 Pro. Demnach läuft Snakes Abenteuer auf der Microsoft-Konsole insgesamt stabiler und mit einer dezent höheren Auflösung.

Fehlerfrei ist die Performance jedoch nicht, denn in bestimmten Szenen hat die PS5 sogar die Nase vorne. Besonders schlecht sieht es dagegen für die Xbox Series S aus, denn hier sorgt unter anderem die stark unterschiedliche dynamische Auflösung mitunter für ein verwaschenes Bild.

"Metal Gear Solid Delta: Snake Eater" erschien am 28. August für PS5, Xbox Series X und den PC.