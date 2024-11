Neues Update für die Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1

Konami hat ein weiteres Update für die "Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1" veröffentlicht. Hier sind wir mittlerweile bei der Version 2.0.0 angekommen.

Wir erfahren gleichzeitig auch, was das jüngste Update für die "Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1" verändert. Demnach werden damit sowohl "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" und "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" auf PS5 und Xbox Series X in 4K-Auflösung erstrahlen.

Die "Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1" enthält "Metal Gear Solid", "Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty" und "Metal Gear Solid 3: Snake Eater" sowie die Spiele, mit denen die Reihe ihren Anfang nahm: "Metal Gear", "Metal Gear 2: Solid Snake" sowie die NES-Versionen von "Metal Gear und Snake’s Revenge" – mit zahlreichen Bonusinhalten.

Die "Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1" erschien am 24. Oktober 2023 für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.