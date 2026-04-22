Microsoft: Baldige Entlassungen in der Gaming-Sparte?

Aktuell kursieren Gerüchte über baldige Entlassungen in der Gaming-Sparte von Microsoft. Wir fassen alle Informationen dazu zusammen und geben eine Wasserstandsmeldung ab.

So behauptet ein namentlich nicht genannter Mitarbeiter von Activision-Blizzard, dass Microsoft bald einen weiteren Stellenabbau in der Gaming-Sparte vornehmen wird. Es könnten dabei etwa 15 Prozent der dortigen Belegschaft davon betroffen sein.

Als möglicher Zeitpunkt für die Ankündigung der Entlassungen werden der 6. Mai oder der 6. Juni genannt. Die Hinweise folgen auf einen kürzlich verhängten Einstellungsstopp in anderen Unternehmensbereichen, welcher in der Branche oft als Vorbote grösserer Einschnitte gilt.

Microsoft hat sich noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert.