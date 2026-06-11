Microsoft: Baldige Entlassungen in der Xbox-Sparte?

Die Xbox-Sparte steht vor weiteren harten Einschnitten. Demnach dürfte es dort ab Juli auch zu Entlassungen kommen. Wir haben sämtliche Informationen, die bisher dazu bekannt sind, für euch zusammengestellt.

Grundlage ist ein Artikel von Bloomberg. So haben CEO Asha Sharma und Executive Vice President Matt Booty in einem internen Meo erklärt, dass der Kernerlös trotz Investitionen von 20 Milliarden Dollar in den vergangenen fünf Jahren gesunken ist. Der Kauf von Activision Blizzard wurde hier nicht einmal berücksichtigt.

Dies führt wohl ab Juli einer umfassenden Umstrukturierung und Entlassungen. Dabei beruft man sich auf mit der Planung vertraute Personen. Die Budgets für Marketing und weitere Bereiche sollen ebenfalls spürbar sinken. Eine genaue Grössenordnung der Stellenstreichungen nennt der Bericht aber nicht.

Gleichzeitig will man wieder verstärkt auf Exklusivität setzen, wie "Gears of War: E-Day" und "Clockwork Revolution" ja bereits gezeigt haben. Ausserdem sollen Geschäftsmodelle und Partnerschaften für Project Helix geprüft werden, um die nächste Konsole bezahlbar zu halten. Künftig sollen zudem Inhalte, Hardware, PC, Mobile und Streaming enger verzahnt werden.