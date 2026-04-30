Xbox unter Druck

Die Gaming-Sparte von Microsoft steckt weiterhin in einer schwierigen Phase. Nach einem erneut schwachen Quartal räumte CEO Satya Nadella ein, dass Xbox aktuell daran arbeiten müsse, das Vertrauen vieler Fans zurückzugewinnen. Hintergrund sind unter anderem rückläufige Hardware-Einnahmen sowie eine insgesamt schwächere Entwicklung im Gaming-Segment.

Während Microsoft insgesamt weiterhin starke Geschäftszahlen vorweisen kann – insbesondere dank Cloud- und KI-Geschäften – entwickelte sich der Xbox-Bereich zuletzt deutlich verhaltener. So gingen etwa die Hardware-Umsätze spürbar zurück, auch Einnahmen aus Inhalten und Services zeigten leichte Einbussen.

Die Unternehmensführung reagiert darauf mit einer strategischen Neuausrichtung. Xbox-Chefin Asha Sharma betonte, dass man künftig stärker auf die Bedürfnisse der Spielerschaft eingehen wolle. Dazu zählen unter anderem flexiblere Preisstrukturen, Verbesserungen am Spielerlebnis sowie eine klarere Fokussierung auf Hardware, Inhalte und Services.

Langfristig soll die Marke Xbox wieder näher an ihre Community heranrücken und verlorenes Vertrauen zurückgewinnen. Gleichzeitig hält Microsoft weiterhin am Gaming-Geschäft fest – auch wenn Cloud- und KI-Bereiche derzeit deutlich stärker wachsen als die klassische Konsolensparte.