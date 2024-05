Xbox plant Call of Duty für den Game Pass

Einem Bericht des Wall Street Journals zufolge soll die “Call of Duty”-Reihe zukünftig im Rahmen des ‘Game Pass’ zugänglich werden. Möglich ist dies als Konsequenz der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Eigentlich hätte dieser Schritt im Juni auf dem Showcase angekündigt werden sollen, die Tageszeitung nimmt Xbox jedoch diese Aufgabe ab.

Ob im Zuge dieser Neuerung auch andere Änderungen wie beispielsweise eine erneute Preisanpassung zu erwarten sind, erfahren wir nicht. In den vergangenen Wochen sind zudem intern, wie aus einem Bericht von The Verge hervorgeht, erhebliche Zweifel aufgekommen, ob sich die Aufnahme der “Call of Duty”-Reihe in den Game Pass finanziell lohnen würde. Zuletzt wurde mit Diablo IV erstmals ein Spiel von Activision Blizzard in Microsofts Abo-Service aufgenommen.

Während Microsoft der “Call of Duty”-Reihe jede Menge Aufmerksamkeit schenkt, gibt es an anderer Stelle jedoch massive Kürzungen. So berichteten wir früher in diesem Monat an dieser Stelle über die Schliessung mehrere Studios, darunter Arkane Austin und Tango Gameworks.