MidBoss geschlossen

Der Entwickler MidBoss musste leider seine Pforten schliessen. Das wurde mittlerweile offiziell bestätigt.

Demnach hat MidBoss sein Ende in den sozialen Medien verkündet. Hidetaka Swery, Firmenpräsident und CEO von White Owls, kommentiert dies bei Bluesky folgendermassen:

"Herzzerreissende Nachrichten. In der Tat ist die Spielebranche in eine schwierige Ära eingetreten. Abo-Modelle und Freemium-Spiele haben den Nutzern mehr Auswahlmöglichkeiten gegeben, und Streaming und Esports haben neue Stars hervorgebracht. Dennoch kämpfen die Entwickler darum, einen fairen Anteil an den Gewinnen zu erhalten."