Midgar Studio geschlossen

Midgar Studio, Entwickler von "Edge of Eternity", ist geschlossen worden. Dies wurde inzwischen offiziell bestätigt.

Jérémy Zeler-Maury, CTO von Nacon, hat sich bereits bei LinkedIn zu dem Thema geäussert. Dort erklärt er, dass Midgar Studio bis zuletzt nach einem Käufer suchte, aber leider keinen finden konnte. Generell hoffte er, dass er eine derartige Nachricht niemals schreiben müsse.

Abschliessend dankt er dem Team für seine jahrelange Unterstützung. Dies sei zwar das Ende für Midgar Studio, aber der Entwickler würde in seinen Spielen weiterleben.

Midgar Studio war im Jahr 2008 gegründet worden.