Midnight Murder Club terminiert

Sony und die Velan Studios haben den Erscheinungstermin von "Midnight Murder Club" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich noch bis August gedulden.

Demnach ist "Midnight Murder Club" ab 14. August für PS5 und den PC erhältlich. Einen neuen Release Date Trailer gibt es dagegen schon jetzt zu sehen. Dieser stimmt uns 32 Sekunden lang auf das Spiel ein.

Bei "Midnight Murder Club" handelt es sich um eine Mischung aus Ego-Shooter und Partyspiel, bei der wir und fünf Freunde uns gegenseitig in den stockfinsteren Räumen des geheimnisvollen Wormwood Manor jagen. Mit nur einem Revolver und einer Taschenlampe bewaffnet, suchen wir in den Schatten nach jedem Lichtschimmer und jeder Unebenheit in der Nacht, während wir unserer Beute nachstellen.

"Midnight Murder Club" war im Dezember 2024 angekündigt worden.