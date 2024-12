Multiplayer-Ego-Shooter Midnight Murder Club angekündigt

Auf den Game Awards 2024 haben Velan Studios und PlayStation Publishing "Midnight Murder Club" vorgestellt. Bewaffnet mit Pistole und Taschenlampe werden wir in ein dunkles Haus geworfen, wo wir gegen fünf weitere Spieler antreten. In 30 aufwendig gestalteten Räumen finden wir viel Platz, um uns zu verstecken und unseren Kontrahenten jede Menge Fallen zu stellen. Neben dem Online-PVP-Modus gibt es zudem einen Online-Koop-Modus, bei dem wir in Sechser-Teams gegeneinander antreten und wertvolle Gegenstände aus einem Tresorraum stehlen müssen. Eine Crossplay-Beta für PlayStation 5 und PC läuft bis zum 22. Dezember. Im Februar soll es dann mit einer offenen Beta weitergehen.

Über Midnight Murder Club

"Ein mörderisches Versteckspiel in der Dunkelheit

Willkommen im Midnight Murder Club

Du wurdest in den Midnight Murder Club eingeladen, eine elitäre Gesellschaft, in der du – allein mit einem Revolver und einer Taschenlampe ausgestattet – in die dunklen Gemächer einer Villa entsendet wirst. Verberge deine Identität hinter einer Maske und stelle dich deinen Freunden in einem Spiel, in dem du dich auf deine Wahrnehmung sowie dein Geschick an der Waffe verlassen musst und andere in die Irre führst. In der Dunkelheit zählt jede Entscheidung.

Sechs Gäste, ein tödliches Spiel.

Im Midnight Murder Club spielen Licht und Dunkelheit eine zentrale Rolle: Als Mitglied des Clubs musst du behutsam entscheiden, ob du dich im Schutze der Dunkelheit in der Villa fortbewegst oder deine Taschenlampe einschaltest und somit riskierst, entdeckt zu werden. Spieler mithilfe deiner Taschenlampe ausfindig zu machen, verrät dir einerseits wichtige Informationen über sie, legt andererseits jedoch auch deine Position offen. Vertraue auf deine anderen Sinne, um dir einen Weg durch die Villa zu bahnen und deine Gegner aufzuspüren.

Geflüster in der Dunkelheit

Der Umgebungs-Chat sorgt für allerhand nervenaufreibende und urkomische Momente, wenn du durch die finsteren Korridore der Villa streifst. Höre das dumpfe Geräusch von Schritten anderer Spieler, wenn diese in Fluren auf dich zulaufen, und nähere dich von Kugeln zersiebten, blutverschmierten Türen, um das nächste Zimmer zu erreichen. Höre, wie das Lachen deiner Gegner in Räumen mit hoher Decke widerhallt, nachdem du siegreich aus einem Waffengefecht hervorgegangen bist.

Die Werkzeuge des Teufels

In der Villa warten Fallen, Waffen und weitere Gegenstände, die dir helfen, die Nacht zu überstehen: Beispielsweise kannst du Nachtsichtpillen schlucken, um in der Dunkelheit zu sehen, kugelsichere Westen anlegen, um dich vor Schaden zu schützen, und Gegner mit Bärenfallen bewegungsunfähig machen oder sie mit Molotowcocktails lichterloh brennen lassen. Dank der Vielfalt an Hilfsmitteln wird jedes Spiel zu einem einzigartigen Erlebnis.

Du hast die Wahl

Welche Art von Spiel hält der Club heute Nacht für deine Gruppe bereit? Midnight Murder Club bietet verschiedene klassische sowie zielbasierte Modi, die behutsames und strategisches Vorgehen erfordern, wenn du die Geheimnisse von Wormwood Manor lüftest, und kann somit auf verschiedenste Weise gespielt werden.

Tritt dem Club bei und kämpfe um dein … Ableben"