Midnight Murder Club startet bald in den Early Access

Velan Studios gibt einen Termin für den Early-Access-Start von "Midnight Murder Club" bekannt. Dieser liegt in gar nicht weiter Ferne.

Demnach beginnt der Early Access von "Midnight Murder Club" schon am 13. März. Ein fast fünf Minuten langes Entwicklertagebuch begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Midnight Murder Club" handelt es sich um eine Mischung aus Ego-Shooter und Partyspiel, bei der wir und fünf Freunde uns gegenseitig in den stockfinsteren Räumen des geheimnisvollen Wormwood Manor jagen. Mit nur einem Revolver und einer Taschenlampe bewaffnet, suchen wir in den Schatten nach jedem Lichtschimmer und jeder Unebenheit in der Nacht, während wir unserer Beute nachstellen.

"Midnight Murder Club" ist für PS5 und den PC in der Mache