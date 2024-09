Rund drei Monate nach der Entlassung von Dr Disrespect, ist es jetzt auch zu Entlassungen bei Midnight Society gekommen. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Der Umfang des Stellenabbaus bei Midnight Society ist noch unklar, aber ersten Berichten in den sozialen Medien zufolge, scheinen viele Jobs weggefallen zu sein. Das offizielle Statement zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Leider stand Midnight Society in den letzten Monaten vor mehreren unerwarteten Herausforderungen. Um uns an diese Veränderungen anzupassen und die Zukunft von Midnight Society, Deadrop und unserem Engagement für innovative Spielerlebnisse zu sichern, haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, unseren Betrieb zu rationalisieren, was einen erheblichen Personalabbau beinhaltet. Wir wären nicht hier ohne die Beiträge derjenigen, die davon betroffen sind, und wir danken ihnen für ihre unglaubliche Arbeit, unterstützen sie und wünschen ihnen das Beste. Diese Massnahmen sind zwar schwierig, dienen aber dazu, unser Fundament zu stärken und uns wieder auf unsere Kernaufgaben zu konzentrieren. Trotz dieser Herausforderungen bleiben wir entschlossen, Deadrop im Jahr 2025 an den Start zu bringen."