Midsummer Studios stellen Betrieb ein

Die Midsummer Studios geben ihre Schliessung bekannt. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.
Die Midsummer Studios entstanden im Mai 2024 und wurden von erfahrenen Entwicklern gegründet, welche zuvor an Reihen wie "Sid Meier's Civilization", "XCOM" und "The Sims" beteiligt waren. Aktuell werkelte man an "Burbank", welches als Mischung aus Lebenssimulation und dem Konzept von "The Truman Show" beschrieben wird.
Das offizielle Statement von Mitgründer und Kreativdirektor Jake Solomon zur jetzigen Schliessung liest sich folgendermassen:
"Wir haben ein Studio aufgebaut, wir haben ein Spiel entwickelt, und ich bin auf beides sehr stolz. Bevor wir die Türen von Midsummer Studios schliessen, möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in Burbank geben, das Spiel, in das wir unser Herzblut gesteckt haben.
Es ist wie „Life Sims + The Truman Show“, aber es ist mehr als das. Ich glaube, dass Menschen Geschichtenerzähler sind, und ich möchte, dass sie alle Geschichten und Charaktere teilen, die sie sich ausdenken können. Burbank macht das möglich.
Beim Spielen dieses Spiels erleben wir Momente, in denen die Charaktere auf eine Weise lebendig werden, wie wir es noch nie zuvor erlebt haben. Und für einen alten Spieleentwickler wie mich ist das etwas Besonderes.
Was Sie gleich sehen werden, ist definitiv noch in der Pre-Alpha-Phase. Aber dieses Spiel war ein Traum von mir, unser Team hat ihn wahr gemacht, also schauen Sie zu und träumen Sie mit uns."