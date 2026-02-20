Midsummer Studios stellen Betrieb ein

Die Midsummer Studios geben ihre Schliessung bekannt. Ein offizielles Statement zu dem Thema liegt bereits vor.

Die Midsummer Studios entstanden im Mai 2024 und wurden von erfahrenen Entwicklern gegründet, welche zuvor an Reihen wie "Sid Meier's Civilization", "XCOM" und "The Sims" beteiligt waren. Aktuell werkelte man an "Burbank", welches als Mischung aus Lebenssimulation und dem Konzept von "The Truman Show" beschrieben wird.

Das offizielle Statement von Mitgründer und Kreativdirektor Jake Solomon zur jetzigen Schliessung liest sich folgendermassen: