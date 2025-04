Might & Magic Fates angekündigt

Ubisoft kündigte heute "Might & Magic Fates" an, ein neues Free2Play-Trading-Card-Spiel, das in Zusammenarbeit mit Immutable für mobile Plattformen entsteht.

Might & Magic Fates

Spieler können einzigartige Karten sammeln, ein legendäres Deck zusammenfügen und ihre strategischen Fähigkeiten verfeinern, während sie für ihre Ehre im Meer des Schicksals kämpfen, eine mystische Welt, in der zeitliche Dimensionen kollidieren und das Schicksal neu geschrieben wird.

In "Might & Magic Fates" werden eure Aktionen durch ein Mana-System angetrieben, das auf Gold basiert, welches direkt von den Karten in eurer Hand generiert wird. Dies führt zu schnellen Matches und vielschichtigen Deckbau-Strategien. Wie in einem "Might and Magic"-Spiel spielen Helden eine zentrale Rolle: Sie kämpfen an der Seite eurer Armee aus Kreaturen, können verschiedene Artefakte ausrüsten und verdienen während jeder Schlacht Erfahrung, wodurch sie Fähigkeiten freischalten, die den Ausgang eines Matches wenden können. Das taktische, rundenbasierte Kampfsystem belohnt kluge Positionierung und Timing und erlaubt es euch, auf die Züge eurer Gegner auf neue Weise zu reagieren und zu kontern.